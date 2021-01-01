تفتيش طلاب مدارس بولاق قبل دخول امتحان اللغة الإنجليزية

توافد طلاب الشعبة العلمية بالصف الثالث الثانوي بمدرسة الشهيد محمد وهدان ببولاق، على لجان الامتحانات استعدادا لدخول المدارس لأداء امتحان مادة اللغة الإنجليزية، على أن يتم غلق البوابات في العاشرة.

وحرص عدد من أولياء الأمور على مرافقة أبنائهم، لطمأنتهم ومنع التوترلديهم، إلى جانب محاولة الطلاب عمل مراجعة نهائية للمنهج قبل الدخول.

وخضع الطلاب للتفتيش المشدد على مداخل اللجان لمنع دخول أدوات الغش، كما يتم قياس درجات الحرارة لكل الطلاب كإجراء احترازي والمرور من بوابات التعقيم الموجودة في مداخل اللجان وسط إجراءات احترازية وأمنية مشددة، من قبل أفراد الأمن المكلفين بتأمين الامتحانات.