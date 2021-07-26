 الاستخبارات العراقية: اعتقال إرهابي مسؤول عن نصب عشرات العبوات الناسفة في صلاح الدين - بوابة الشروق
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الاستخبارات العراقية: اعتقال إرهابي مسؤول عن نصب عشرات العبوات الناسفة في صلاح الدين

أ ش أ
نشر في: الإثنين 26 يوليه 2021 - 4:43 م | آخر تحديث: الإثنين 26 يوليه 2021 - 4:43 م

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات العراقية اليوم الاثنين، اعتقال إرهابي مسؤول عن نصب نحو 50 عبوة ناسفة في محافظة صلاح الدين.

وقالت الوكالة، في بيان أوردته السومرية نيوز، إنها تمكنت من خلال عملياتها الاستباقية من اعتقال إرهابي بارز من عصابات داعش الإرهابية عمل فيما يسمى ديوان الحسبة في صلاح الدين.

وأضافت أنه "من خلال التحقيق معه اعترف بالمشاركة في العديد من الهجمات ضد القوات الأمنية العراقية، كما قام أيضا بنصب وتفجير أكثر من 50 عبوة ناسفة على القوات الأمنية ضمن قضاء بيجي"، لافتا إلى "اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وفق أحكام المادة 4 إرهاب".

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