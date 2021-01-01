قال محمد بن نور، مؤسس حركة تمرد في تونس، إن انتفاضة الشعب التونسي كانت مفاجأة لأنهم كانوا قد وضعوا توقعات كثيرة في الرئيس قيس سعيد بأنه سيحسن من الوضع، مضيفًا أن خطر الأزمة الصحية وانهيار المنظومة الطبية وتدهور الوضع الاجتماعي والاقتصادي أدى لخروج الشعب للشوارع.

وأضاف خلال مداخلة عبر تطبيق «skype» لبرنامج «90 دقيقة» الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة عبر فضائية «المحور»، مساء الاثنين، أن حركة النهضة تغلغلت داخل مؤسسات الدولة وزرعت عناصرها داخل الأجهزة كافة دونأن يكونوا مؤهلين لتلك المناصب ما أدى لحدوث انتكاسة كبيرة في جميع المستويات.

وأشار إلى الاحتفالات الكبيرة التي عقدها الشعب التونسي بالشوارع بعد قرارت الرئيس قيس سعيد، معقبًا: «قرارات الرئيس قيس سعيد كان أحلى هدية في عيد الاستقلال».

ووصف الاحتفالات أمس بالشوارع التونسية أنها كانت بمثابة «العرس»، على حد تعبيره، لافتًا إلى أن هناك دعوات من جانبهم ومن باقي الأحزاب أن تكون مواقف المواطنين مساندة للرئيس.

ولفت إلى توجيه الإخوان لدعوات لأنصارهم لتشكيل مجموعات ضغط بمحيط البرلمان، إلا أنه تم مواجهتهم من قبل مجموعة كبيرة من المواطنين المعارضين لهم، ما أدى للاعتداء عليهم.

وذكر أن الإخوان قادوا العديد من عمليات لاغتيال ضد قوات الأمن والجيش الوطني والشخصيات السياسية، فضلًا عن اعتدائهم على كل من لا يشاطرهم الرأي، متابعًا: «الرئيس قيس سعيد قال لو أطلقت رصاصة واحدة من جانب الجماعة سيقابلها وابل من الرصاص».

وأوضح أن هناك أنباء عن محاولة سفر بعض قيادات الإخوانية خارج البلاد، مفيدًا بأن اتهامات الفساد موجهة لراشد الغنوشي ولأزرعه.

وأكد أن المحاكمة العادلة للـ 60 نائبًا من جماعة الإخوان ستؤدي بهم إلى السجن، معربًا عن أمله في أن تكون الثورة التونسية الحالية على خطى ثورة 30 يونيه في مصر.







