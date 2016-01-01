المملكة المتحدة تسجل نحو 25 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت المملكة المتحدة 24 ألفًا و950 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية.



جاء ذلك في نبأ عاجل أوردته قناة "سكاي نيوز" في نشرتها باللغة الإنجليزية، دون ذكر المزيد من التفاصيل.