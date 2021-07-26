تمديد إغلاق وادي كاتمندو في نيبال 10 أيام أخرى

أعلن مسؤولون اليوم الاثنين، تمديد الإغلاق القائم لمكافحة تفشي فيروس كورونا في وادي كاتمندو بنيبال، لمدة 10 أيام، في ظل عودة ظهور حالات إصابة جديدة بالفيروس.

ومن المقرر أن يستمر الإغلاق الذي بدأ في أبريل الماضي، حتى الرابع من أغسطس، بحسب ما أعلنه كالي براساد باراجولي، كبير مسؤولي منطقة كاتمندو.

وقال باراجولي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "لقد تم تمديد قرار الاغلاق لمدة 10 أيام، بداية من اليوم الاثنين، في ضوء المخاطر الحالية من (انتشار) كوفيد -19".

وخففت السلطات المحلية القيود المفروضة على وسائل النقل العام، في حين أنه من الممكن للمطاعم تشغيل خدمات الوجبات السريعة لعدد محدود من الساعات، ومع ذلك، مازالت هناك قيود مفروضة على التجمعات الدينية والاجتماعية والسياسية، بالاضافة إلى الأنشطة التعليمية والحانات ودور السينما.

كما أن هناك قيودا مفروضة على الحركة العامة غير الضرورية في جميع المناطق الثلاث في الوادي، ومن بينها العاصمة كاتمندو، مع احتمال تعرض من يتحدى النظام للسجن.

ويأتي تمديد الاغلاق في الوقت الذي تشهد فيه بعض المدن في الأجزاء الوسطى والغربية من البلاد، ارتفاعا طفيفا في أعداد حالات الاصابة بكوفيد -19، مدفوعة بسلالة "دلتا" المتحورة شديدة العدوى.

وكانت نيبال أعلنت أمس الأحد تسجيل 2237 حالة إصابة جديدة بكوفيد -19، مما رفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 680 ألفا و556 حالة، و9713 حالة وفاة.