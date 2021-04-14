اليونان تبدأ قريبا في تطعيم الأطفال ضد فيروس كورونا

قال وزير الصحة اليوناني فاسيليس كيكيلياس اليوم الإثنين، لشبكة سكاي إن الآباء سستمكنون قريبا من حجز مواعيد لتطعيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم من 12 إلى 15 عاما ضد فيروس كورونا عبر منصه إلكترونية، سوف يتم إطلاقها خلال الأيام المقبلة.



وبدأت اليونان مؤخرا في تطعيم المراهقين الذين يبلغون من العمر 16 و 17 عاما ضد فيروس كورونا، ولكن تم حجزنحو 30 ألف موعد لهذه الفئة العمرية حتى الآن.



ويعتقد كيكيلياس أن هذا العدد سيرتفع مع اقتراب فترة دخول المدارس في سبتمبر المقبل.



وناشد وزير الصحة مجددا المواطنين بالتطعيم قبل عطلات الصيف.



وارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في اليونان مجددا خلال الأسابيع الماضية، عقب أن خففت الحكومة القيود المفروضة وأعطت الضوء الأخضر لاستئناف عمل أماكن الترفيه الليلية.



وأصدرت أثينا سلسلة من الإجراءات لمواجهة هذا الارتفاع، شملت التطعيم الاجباري للعاملين في مجال الرعاية الصحية. كما يسمح للأماكن المغلقة مثل المسارح ودور السينما بالاضافة إلى الأماكن المغلقة بالمطاعم والمقاهي باستقبال الحاصلين على جرعتي اللقاح.