قال الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب وعضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية، إن الوضع الوبائي في مصر يشهد انخفاضًا في منحنى إصابات فيروس كورونا، معقبًا: «لكن هذا لا يعني أن الكورونا انتهت.. مازالت موجودة وهناك تسجيل لحالات جديدة».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «من مصر» الذي يقدمه الإعلامي عمر خليل عبر فضائية «cbc»، مساء أمس الأحد، أن الحالات المسجلة هي التي تصل إلى وزارة الصحة، موضحًا أن هناك إصابات أخرى تعالج بالمنازل.

وأكد أن الفيروسات التنفسية وكورونا بالأخص في حالة تحور دائم، لافتًا إلى أن الموجة الرابعة المنتشرة بأوروبا والولايات المتحدة أغلبها من المتحور «دلتا» الذي ظهر بالهند.

وذكر أن مصر ظهر بها متحور كورونا البريطاني والجنوب إفريقي، مؤكدًا أن متحور دلتا لم يعلن وجوده في مصر حتى الآن.

