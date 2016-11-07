 اشتباكات بين البيشمركة الكردية وحزب العمال الكردستاني في أربيل - بوابة الشروق
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اشتباكات بين البيشمركة الكردية وحزب العمال الكردستاني في أربيل

أ ش أ
نشر في: الإثنين 26 يوليه 2021 - 10:58 م | آخر تحديث: الإثنين 26 يوليه 2021 - 10:58 م

قال رئيس  أركان قوات البيشمركة الكردية الفريق أول جمال أمينكي، اليوم الإثنين، إن مسلحي حزب العمال الكردستاني التركي أطلقوا النار على نقطة عسكرية تابعة لقوات البيشمركة في ناحية خليفان  بمحافظة أربيل/400كم شمالي بغداد/.

وأضاف الفريق أول أمينكي في بيان صحفي حصلت (د.ب.أ) على نسخة منه: "أن مسلحي حزب العمال الكردستاني التركي أطلقوا مساء اليوم النار على نقطة عسكرية تابعة  لقوات البيشمركة الكردية بين منطقتي  خليفان وبيخمة بمحافظة أربيل".

وأكد الفريق أول أمينكي "أن قوات البيشمركة الكردية ردت بإطلاق النار، وأن هناك خسائر بشرية".

وكانت اشتباكات مسلحة قد اندلعت أول أمس السبت بين قوات البيشمركة ومسلحي حزب العمال الكردستاني إثر تعرض إحدى مواقع قوات البيشمركة لإطلاق النار من قبل مسلحي حزب العمال بمحافظة دهوك.

 

 

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