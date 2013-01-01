إصابة زكريا لاعب مونشنجلادباخ بفيروس كورونا

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دخل دينيس زكريا، لاعب فريق بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني، الحجر الصحي بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا، وبالتالي لن يتمكن من بدء التدريبات مع الفريق غدا الثلاثاء وفقا لما كان مخططا له.

وذكر النادي اليوم الاثنين :"ثبتت إصابة زكريا -24 عاما- بفيروس كورونا عقب الأجازات. وبالتالي سيتواجد في الحجر الصحي لمدة اسبوع، تحت رعاية أطباء الفريق".

ويتمتع زكريا، الذي لعب مع المنتخب السويسري في يورو 2020، بصحة جيدة ولم يتواصل مع أي من زملائه بالفريق.

وسيفقد بوروسيا مونشنجلادباخ لاعب خط الوسط الحسن بليا عن الفريق في المستقبل القريب بسبب إصابة في ركبته اليمنى.

وتعرض بليا للإصابة خلال المباراة الودية التي أقيمت أمس الأول أمام فريق ميتز الفرنسي، وسيغيب حتى إشعار آخر.

واضطر اللاعب للخروج بعد دقائق قليلة بمجرد سقوطه على الأرض عقب كرة مشتركة مع مدافع ميتز بوباكار كوياتي.

ويستهل مونشنجلادباخ الموسم الجديد بمواجهة كايزرسلاوترن في كأس ألمانيا في التاسع من أغسطس، وبعدها بأربعة أيام يستضيف بايرن ميونخ بطل الدوري في الجولة الأولى من البوندسليجا.