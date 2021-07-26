إدراج مسطحات المد والجزر بكوريا الجنوبية ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو

أعلنت لجنة التراث العالمي في دورتها الـ44 إدراج مسطحات المد والجزر الكورية الجنوبية المسماة "غِت بول"، وهي مستودع طبيعي يعيش فيه نحو 2,150 نوع من الكائنات الحية، بما فيها بعض الطيور المهاجرة المهددة بالانقراض، ضمن قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).



وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية أن قرار إدراج "غِت بول" ضمن قائمة التراث العالمي في الدورة الـ44 جاء خلال اجتماع لجنة التراث العالمي التي عقدت، اليوم الاثنين، وجها لوجه وعبر الإنترنت في مدينة "فوتشو" بالصين.



وتشمل مسطحات المد والجزر الكورية المدرجة ضمن قائمة التراث العالمي 4 مسطحات في بلدة سوتشون بإقليم تشونغ تشيونغ الجنوبي، وبلدة كوتشانغ بإقليم جولا الشمالي، وبلدة شين آن بإقليم جولا الجنوبي، وبلدة بوسونغ ومدينة سونتشون بإقليم جولا الجنوبي.. ومع إدراج "غِت بول"، أصبحت كوريا الجنوبية تمتلك 15 موقعا في قائمة التراث الثقافي لليونسكو.