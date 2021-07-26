تجديد حبس أب قتل ابنه لإدمانه المخدرات فى حلوان 15 يوما

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح حلوان، تجديد حبس متهم بقتل ابنه بسبب إدمانه المخدرات، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وأسندت النيابة العامة للمتهم "عامل" تهمة قتل ابنه، وبمواجهته اعترف بأنه لم يقصد قتل ابنه ولكن تأديبه، مشيرا إلى أنه حاول أكثر من مرة تعديل سلوكه، وطالبه بالابتعاد عن تعاطى المخدرات لكن دون جدوى.

البداية كانت بتلقى قسم شرطة أول المعصرة، بلاغا بوفاة شاب يبلغ من العمر 20 سنة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة لإجراء عمليات جمع المعلومات والفحص لكشف ملابسات الحادث.

وكشفت التحريات أن المتهم والد المجنى عليه نشبت بينهما مشادة بسبب اعتياده إدمان وتعاطى المخدرات، خنق على إثرها المتهم ابنه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وتم القبض على المتهم وإحالته للنيابة العامة التى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.