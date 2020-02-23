سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

نجح سيف عيسى لاعب منتخب مصر للتايكوندو في التأهل الي دور ربع النهائي بمنافسات وزن -80 بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 التي تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو خلال الفترة من 23 يوليو حتى 8 أغسطس.

وحقق سيف عيسى (المصنف 5 أولمبيا) الفوز في دور ال 16علي اللاعب الأسترالي جاك مارتون (المصنف 12) بنتيجة 11-1 ليصعد الي دور الثمانية لمواجهة لاعب إيطاليا سيموني اليسيو في السابعة والربع صباحا.

وتأهل لاعب إيطاليا سيموني اليسو المصنف 13 أولمبيا الي دور ربع النهائي بالفوز علي مسجول مارتينيز لاعب البرازيل بالضربة القاضية.

وتشارك مصر بأكبر بعثة في تاريخها وهي 137 لاعب ولاعبة ممثلة في 23 لعبة، بواقع 89 لاعب و48 لاعبة

وتعتبر لعبتي السلاح والرماية هم الأكبر في الألعاب الفردية من حيث عدد اللاعبين بواقع 11 لاعب ولاعبة، بينما تعتبر اللعبة الأكبر هي منتخب كرة القدم الذي يشارك بـ22 لاعبا ومنتخب كرة اليد الذي يشارك بـ14 لاعبا.

بينما تعتبر لعبات التجديف والترايثلون والدراجات هم الأصغر في بعثة مصر بواقع لاعب لكل لعبة، حيث يشارك عبد الخالق البنا في منافسات التجديف بأولمبياد طوكيو وبسمة السلاموني في رياضة الترايثلون وهي أول مصرية وعربية تتأهل للأولمبياد في هذه الرياضة وإبتسام زايد في منافسات الدراجات.

وكانت أكبر بعثة مصرية سابقة في أولمبياد ريو 2016 والتي شاركت مصر فيها بـ 120 لاعب ولاعبة.