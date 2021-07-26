برلين تعتزم استقبال 500 لاجئ سوري وعراقي من لبنان

تعتزم ولاية برلين الألمانية استقبال 500 لاجئ سوري وعراقي من لبنان.

وأصدر وزير الداخلية المحلي في الولاية، أندرياس جايزل مرسوما بالسماح باستقبال هؤلاء اللاجئين في الولاية، حسبما أعلنت وزارته اليوم الاثنين.

وقال جايزل إن التنسيق بين السلطات الاتحادية وسلطات الولايات قد اكتمل بنجاج، ويمكن استقبال أولى الدفعات من العائلات اللاجئة في برلين هذا العام.

ومن المخطط استقبال 100 شخص معرض للخطر بشكل خاص من لبنان إلى برلين كل عام في غضون خمس سنوات.

وبحسب بيانات الوزارة، يُجرى بذلك تطبيق القرار الذي أصدره البرلمان المحلي للولاية، عقب إرجاءات بسبب جائحة كورونا.

وكان برلمان الولاية قد قرر بالفعل في نهاية عام 2018 تطوير برنامج استقبال للاجئين في إطار تقديم مساعدات إنسانية لمن هم في أمس الحاجة إلى الحماية.

وصدر هذا القرار بالاتفاق مع وزارة الداخلية الاتحادية الألمانية.

ومن المنتظر الآن الإعداد لإجراءات اختيار اللاجئين، والتي ستُجرى بناء على مراجعات أمنية من قبل شرطة الولاية وبدعم من السلطات الأمنية الاتحادية. وبحسب المعلومات، استقبل لبنان أكبر عدد من اللاجئين السوريين في العالم مقارنة بمجموع سكانه بفارق كبير.