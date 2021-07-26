الطقس السيء في بؤرة اهتمام اجتماع لجنة الأمم المتحدة لتغير المناخ

هيمنت الفيضانات الأخيرة في أماكن مثل الصين وألمانيا، فضلا عن غيرها من الظواهر الجوية السيئة البارزة، على بدء اجتماع اللجنة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ اليوم الاثنين.



ونوه المتحدثون بالمآسي التي تواجه العالم ووجهوا نداءً إلى أنه يجب على العالم، الذي صدمته الأحداث، أن يتحرك على وجه السرعة للتخفيف من حدة تغير المناخ.



ومن المقرر في 9 أغسطس المقبل، أن يتم نشر الجزء الأول من تقرير التقييم السادس حول تغير المناخ.



وقال رئيس اللجنة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ هويسونج لي إنه من المتوقع ،على سبيل المثال، "أن يكون لدينا فهم أفضل لارتباط هذا الطقس القاسي بتغير المناخ".



ولاتزال محتويات التقرير سرية للغاية. وسيقوم المسؤولون الحكوميون بفحص التقارير العلمية التي تم تجميعها خلال السنوات الثلاث الماضية، حتى نهاية الأسبوع المقبل.



ويجب أن يوافقوا على النشر وسيعقد الاجتماع خلف الأبواب المغلقة.



وقال لي إن العالم ينتظر سماع ما ستقوله اللجنة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ.