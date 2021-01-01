رئيس البرلمان اللبناني: ميقاتي المرشح الأوفر حظا للتكليف بتشكيل الحكومة الجديدة

يجري رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون، اليوم الاثنين، الاستشارات النيابية اللازمة لتسمية الشخصية المكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة.

ووفقا للوكالة الوطنية للإعلام، فإن عون سيتشاور فور انتهاء الاستشارات مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، وعلى الإثر سيستدعى الشخصية التي حازت على العدد الأكبر من أصوات النواب لتكليفه بتأليف الحكومة، ويتوجه بعدها بكلمة إلى اللبنانيين.

وقال بري، في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، إن رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي هو المرشح الأوفر حظا في ضوء مواقف الكتل المعلنة.

وشهد يوم أمس نشاطا نيابيا مكثفا لحسم التسميات قبل انطلاقة الاستشارات صباح اليوم.

وتجري الاستشارات النيابية بعد استقالة الحكومة الحالية منذ نحو تسعة أشهر، وبعد فشل رئيس الحكومة السابق سعد الحريري في القيام بالمهمة بعد خلاف مع الرئيس عون.