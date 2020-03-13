قيرغيزستان تسجل 973 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

سجلت قيرغيزستان، اليوم الإثنين 973 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، معظمهم في العاصمة بيشكيك، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين إلى 158 ألفاً و120 حالة.

وذكر المركز المعني برصد حالات (كوفيد-19)، وفقا لوكالة أنباء (آكي بيرس) الرسمية في قيرغيزستان، أن البلاد سجلت في الوقت ذاته 1568 حالة تعاف جديدة، مما رفع إجمالي عدد المتعافين من الجائحة في البلاد إلى 136 ألفاً و700 متعاف، فيما تم تسجيل 12 حالة وفاة جديدة جراء المرض في آخر 24 ساعة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى أكثر من 2261 حالة.

وأضاف المركز أن 4552 مريضا بالفيروس التاجي يتلقون العلاج داخل المستشفيات المختلفة في جميع أنحاء البلاد، منهم 899 في حالة حرجة.

أما على صعيد اللقاحات المضادة للجائحة في قيرغيزستان، أكد المركز أمس أن أكثر من 352 ألف شخص في البلاد تلقوا حتى الآن الجرعة الأولى من هذه اللقاحات، منهم 107 آلاف و826 حصلوا على الجرعة الثانية.