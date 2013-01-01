سعيّد: لسنا دعاة للفوضى أو خروج عن القانون.. والأمر تنظيم مؤقت للسلطات



بعث الرئيس التونسي قيس سعيّد، برسالة طمأنة إلى التونسيين، قائلًا: «لا مجال للتعدي على الحقوق والحريات أو المساس بمبدأ المساواة بين المواطنين».



ونوه خلال فيديو نشرته الصفحة الرسمية للرئاسة التونسية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء الاثنين، إلى أن الانفجار والاقتتال الداخلي أخطر ما تواجهه الدول، مشددًا على أهمية عدم الاصطياد في الماء العكر.



وانفعل، قائلًا: «تحملت المسؤولية اليوم ومن يّعي أن الأمر يتعلق بانقلاب فليراجع دروسه في القانون، لن نترك الدولة لقمة سائغة وهناك حوار متواصل مع الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل والنساء الديمقراطيات واتحاد المرأة التونسية».



وقال إن «مؤسسات الدولة ستستمر لكن لا يمكن استمرارها بالشكل الذي وصلت إليه»، مضيفًا: «لسنا دعاة للفوضى أو خروج عن القانون، والأمر تنظيم مؤقت للسلطات».



ودعا التونسيين إلى الانتباه ممن يحبون الفوضى والدماء، وأن يكونوا عقلاء، مؤكدًا أن قراراته الأخيرة دليل على أن الأمر متعلق باحترام كل الآراء والقانون والدستور.



وطالب الشعب التونسي بالتعبير عن رأيه بحرية ومسؤولية أمام القانون، مشددًا على أنه لا مجال للتسامح مع من نهبوا أموال الدولة.









وقرر الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء أمس الأحد، إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من منصبه، وتجميد كل اختصاصات مجلس النواب، وتوليه أعمال السلطة التنفيذية، في ظل احتجاجات تسود الشارع التونسي اعتراضًا على سياسات حركة النهضة الإخوانية برئاسة راشد الغنوشي.