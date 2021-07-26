وزير خارجية تونس يطلع هاتفيا نظيره الكويتي على تطورات الأوضاع في بلاده

تلقى وزير الخارجية الكويتي ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، اتصالًا هاتفيًا، من وزير الخارجية التونسي، عثمان الجرندي.



ونقلًا عن الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية الكويتية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الاثنين، استعرض الجانبان التطورات الراهنة التي تشهدها تونس، وذلك في إطار العلاقات الأخوية المتينة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.





معالي الشيخ د.أحمد ناصر المحمد الصباح، وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، تلقى اتصالاً من معالي السيد عثمان الجرندي، وزير الخارجية التونسي، حيث استعرض خلال التطورات الراهنة التي تشهدها تونس، وذلك في إطار العلاقات الأخوية المتينة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين. pic.twitter.com/rgl2X7YcC0 — وزارة الخارجية (@MOFAKuwait) July 26, 2021





وقرر الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء أمس الأحد، إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من منصبه، وتجميد كل اختصاصات مجلس النواب، وتوليه أعمال السلطة التنفيذية، في ظل احتجاجات تسود الشارع التونسي اعتراضًا على سياسات حركة النهضة الإخوانية برئاسة راشد الغنوشي.