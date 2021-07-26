الأولمبية التونسية: تاريخ البوبكري رجح كفتها على جابر

أعرب محرز بوصيان رئيس اللجنة الأولمبية التونسية عن سعادته البالغة بالبداية القوية لبعثة بلاده في دورة الألعاب الأولمبية الحالية (طوكيو 2020) مهديا الميداليتين الذهبية والفضية اللتين أحرزتهما البعثة في اليومين الماضيين إلى الشعب التونسي الذي احتفل بالتزامن مع هاتين الميداليتين بعيد الجمهورية التونسية 25 يوليو.

وأشار بوصيان إلى أن الميداليتين اقترنتا بأكثر من رقم قياسي مميز في المشاركة التونسية بالأولمبياد الحالي.

كما كشف بوصيان النقاب، في مقابلة خاصة مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، النقاب عن المعايير الحقيقية التي تم من خلالها اختيار إيناس البوبكري لحمل راية تونس في حفل افتتاح الأولمبياد الحالي، وكذلك الأسباب الحقيقية وراء انسحاب السباح المخضرم أسامة الملولي قبل بداية الأولمبياد ثم عدوله عن قرار الانسحاب".

وعن تقييمه لحجم المشاركة التونسية في الأولمبياد الحالي ، قال بوصيان :"الوفد التونسي المشارك في الأولمبياد الحالي يعتبر الثاني من حيث الحجم بعد الوفد المصري ولكن بالنسبة للمقارنة مع التعداد السكاني، يعتبر هو الوفد الأول نظرا لأن التعداد التونسي يبلغ 11 مليون نسمة يمثلهم 63 رياضيا ورياضية في هذه الدورة الأولمبية فيما يمثل 134 رياضيا ورياضية مصر التي يزيد تعدادها على 100 مليون نسمة".

وأوضح :"الوفد الحالي لتونس هو ثاني أكبر وفد يمثل تونس في تاريخ مشاركاتها بالدورات الأولمبية بعد الوفد الكبير الذي شارك في أولمبياد لندن 2012 حيث ضم ثلاثة منتخبات للألعاب الجماعية (سلة ويد وطائرة) فيما يضم الوفد الحالي من الفرق الجماعية منتخب الكرة الطائرة فحسب".

وأشار :"الوفد الحالي يشهد رقما قياسيا أيضا بمشاركة 51 رياضيا ورياضية يمثلون تونس في الرياضات الفردية فيما كان الرقم القياسي السابق في لندن 2012 من خلال 45 رياضيا ورياضية فقط. وهناك رقم قياسي آخر يتمثل في عدد الرياضيات الإناث المشاركات حيث يبلغ 29 رياضية مقابل 22 من الذكور بخلاف منتخب الكرة الطائرة".

وأضاف :"المشاركة الحالية أيضا لتونس في الأولمبياد شهدت رقما قياسيا آخر حيث يخوض السباح أسامة الملولي الأولمبياد للمرة السادسة في تاريخه، كما تزامنت هذه الأرقام القياسية مع الميدالية الذهبية الثمينة للسباح أحمد أيوب الحفناوي، الذي أصبح أصغر رياضي تونسي وأعتقد عربي وأفريقي يتوج بالذهب الأولمبي، والميدالية الفضية ذات المذاق الذهبي للاعب التايكوندو محمد خليل الجندوبي في اليومين الماضيين، واللتين أهديهما للشعب التونسي الذي احتفل أمس بعيد الجمهورية التونسية (25 يوليو) والذي أصبح أيضا عيدا للشباب وللميداليات التونسية وعيد التتويج الأولمبي".

وعما إذا كانت ميداليتا الحفناوي والجندوبي متوقعتين قبل بداية الدورة الأولمبية الحالية، قال بوصيان :"لو تابعتم تصريحاتي في الفترات الماضية، كنت أذكر دائما اسمي الحفناوي في السباحة والجندوبي في التايكوندو ومروى العمري في المصارعة ونهال الشيخ روحو في الجودو وإيناس البوبكري في المبارزة وخلود الحليمي في الملاكمة.. والشباب التونسي يعرفون هذه الأسماء جيدا وأنهم يمتلكون الإمكانيات والروح القتالية لتحقيق نتائج استثنائية".

وعن السبب وراء عدم رفع أنس جابر لعلم تونس في حفل الافتتاح وتفضيل إيناس البوبكري مع الاحترام بالطبع لتاريخ البوبكري، قال بوصيان :"كل الرياضيين أبنائي وأحبهم على قدم المساواة وكلهم بالنسبة لي أبطال كبار وكلهم رافعون للراية وكلهم يستحقون رفع الراية وهناك من يرفع الراية في مقدمة طابور العرض".

وأوضح : "وضعنا معايير موضوعية وأنه يجب أن تؤخذ في الاعتبار المسيرة الرياضية كاملة لهذا الرياضي وألا يقتصر التقييم على بعض الإنجازات الوقتية في بعض المناسبات، وذل لا يعني تفضيل رياضي على آخر، فأنس جابر رياضية كبيرة ومحترمة، وبحكم السن (26 عاما) قد ترفع الراية في أولمبياد باريس 2024 فيما أصبحت البوبكري في الثانية والثلاثين من عمرها وربما تكون المشاركة الحالية هي الأخيرة لها في الألعاب الأولمبية".

وأضاف :"البوبكري توجت أولمبيا من قبل أيضا فيما لم تتوج أنس جابر أولمبيا حتى الآن.. ونحن في اللجنة الأولمبية ، تكون للميدالية الأولمبية ثقل كبير في تقييمنا إضافة للسن الذي يمثل عاملا مهما وكذلك الإنجازات العالمية لأن البوبكري شاركت في بطولات كبيرة منها ثلاث بطولات جراند سلام وفازت فيها بميداليات فيما وصلت أنس جابر لدور الثمانية فقط في بطولتي جراند سلام هما أستراليا المفتوحة وإنجلترا المفتوحة (ويمبلدون).. وبالتالي، تكون البوبكري هي المؤهلة لهذا في الدورة الأولمبية الحالية، ونحن نتسم بالعقلانية في اللجنة الأولمبية، ولسنا شعباويين وبالتالي لا تؤثر فينا التغطية الإعلامية لبعض الرياضات".

وأشار :"نحاول قدر الإمكان تقدير المجهود الرياضي لكل الرياضيين، وأعتقد أن موقفنا بخصوص رفع الراية نال استحسان معظم الرياضيين وكذلك أنس جابر التي رأت أن البوبكري جديرة برفع الراية في افتتاح الدورة الأولمبية".

وعن حقيقة أزمة الملولي قبل بداية الأولمبياد بأيام من حيث انسحابه ثم تراجعه عن الانسحاب، قال بوصيان :"الملولي رياضي أسطورة قدم الكثير للرياضة العربية والأفريقية عامة وللرياضة التونسية خاصة، وهو صفحة ناصعة في تاريخ الحركة الرياضية والأولمبية... وحرصت كل الحرص على عدم إفساد هذا التاريخ الكبير من خلال بعض الإشكاليات التي يمكن تسويتها بالتعاون مع سلطة الإشراف والدولة التونسية واتحاد السباحة التونسي، وتحدثت مع الملولي الذي اقتنع بأن رفع الراية الوطنية واجب وطني لا يجب أن يخضع لأي توترات أو ضغوط وأنه لابد من المشاركة في الأولمبياد ليست ملكا له وإنما للدولة التونسية وليس من حقه التصرف فيه.. ونحن في اللجنة الأولمبية بقدر ما نقدر الرياضيين نتسم بالصرامة في احترام القيم الأولمبية والراية الوطنية التي تأتي قبل كل شيء".

وعن تقييمه لتنظيم هذا الأولمبياد في هذه الظروف الصعبة وما إذا كان يشكل هذا مزيدا من الضغوط على البعثة التونسية، قال بوصيان :"تنظيم الأولمبياد في هذه الظروف إنجاز تاريخي ونجاح لتحد كبير من قبل اللجنة الأولمبية الدولية برئاسة توماس باخ الذي أوجه إليه تحية كبيرة كما أوجه تحية كبيرة إلى المنظمين في اليابان والحكومة والشعب الياباني الذين ضحوا بالكثير لاحتضان كل العالم رغم المخاطر الصحية الحالية.. لا نملك سوى توجيه الشكر لليابان واللجنة الأولمبية اليابانية.. وبتنظيم هذا الأولمبياد، أعتقد أنه من الممكن الخروج من النفق المظلم والتأكيد على قدرتنا لمواجهة جائحة كورونا".

وأعرب بوصيان عن تفاؤله بعد هذه البداية الاستثنائية للبعثة التونسية في الأولمبياد الحالي بأن يكون القادم على نحو جيد أيضا.