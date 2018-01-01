استقبل مسجد الرفاعي بالقاهرة، اليوم الاثنين، الشهبانو فرح بهلوي زوجة شاه إيران الراحل محمد رضا بهلوي، والوفد الإيرانى المرافق لها، لزيارة قبر زوجها داخل المسجد، بمناسبة الذكرى الــ٤١ لوفاة الشاه.



جاء بحضور الدكتور خالد خضر وكيل أول وزارة الأوقاف ونائبا عن وزير الأوقاف، والشيخ طارق ياسين الرفاعي شيخ عموم الطريقة الرفاعية بمصر والعالم الإسلامي ورئيس الجمعية الخيرية الرفاعية، والدكتور خالد صالح وكيل أوقاف القاهرة، والشيخ فتحي الجوهري مدير إدارة أوقاف جنوب القاهرة، والشيخ ربيع مفتش بوزارة الأوقاف، والشيخ أحمد محمود عبدالعظيم أمام مسجد الرفاعي.



وقال محمود طارق الرفاعي إن الزيارة بدأت بقراءة ما تيسر من القرآن الكريم، تلاها فضيلة الشيخ مقيم شعائر مسجد الرفاعي، وحرصت الشهبانو فرح بهلوي على وضع الزهور على قبر زوجها، وقرأت مع السادة الحضور الفاتحة على روحه.



وأضاف أن الوفد الإيراني المرافق للشهبانو، ذكروا عدد من المواقف الهامة فى حياة وإنجازات شاه إيران الراحل محمد رضا بهلوي، آخر شاه "ملك" يحكم إيران قبل قيام الثورة الإسلامية عام 1979، وفاضت روحه إلى بارئها في 27 يوليو 1980 بمستشفى القوات المسلحة بالمعادي عن عمر ناهز 61 عاما، ودفن في قبره داخل مقابر العائلة بمسجد الرفاعي.



