نبيل فهمى وزير الخارجية السابق يكتب: رئيسى وبايدن والاتفاق النووى

‏‏أسفرت الانتخابات الرئاسية الإيرانية لعام 2021 عن فوز قاضى القضاة الإيرانى إبراهيم رئيسى، والذى تعتبره مصادر غربية محافظا ومتشددا فى توجهاته السياسية، وجاءت تلك النتيجة بعد أن تم استبعاد العديد من المرشحين الاخرين بتوجهات أكثر وسطية فى الساحة الإيرانية، ومنهم من تولى مناصب قيادية فى منظومة الحكم التنفيذية والتشريعية.



‏ومن اول الموضوعات على مائدة الرئيس الإيرانى الجديد ستكون المفاوضات الجارية بين الدول دائمة ‏العضوية الخمس فى مجلس الأمن وألمانيا مع إيران حول استئناف الاتفاقية النووية التى وقعت عام 2015 تحت مسمى التحرك الشامل المشترك JCPOA، وستعتبر قراراته بشأنها مؤشرا لتوجهات المنظومة الإيرانية فى المرحلة القادمة، لذا سلطت أضواء كثيرة على ما ذكره رئيسى خلال مؤتمره الصحفى الأول بعد الانتخابات، وعلى وجه التحديد تأكيده على أنه لا مجال على الإطلاق لموافقة إيران على الحد من برنامجها لتطوير الصواريخ البالستيكية ‏أو نشاطاتها السياسية الإقليمية والدولية، ‏وهى قضايا كان قد تم اغفالها فى الاتفاق الأصلى، وانصبت عليها الكثير من الانتقادات ‏التى وجهت حينذاك، بما فى ذلك منى شخصيا خلال محادثتى مع وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى، وكررتها ‏العديد من الدول العربية الخليجية.



‏واعتقد أن المفاوضات اقتربت من مراحلها النهائية، بالنجاح أو الفشل، بعد أن عبر عدد من المفاوضين ‏الروس والإيرانيين أن الاتفاق أصبح وشيكا رغم استمرار وجود اختلافات حول بعض النقاط الحساسة، وصدرت تصريحات من وزير خارجية اسرائيل بأن لديهم تحفظات على سير المفاوضات، ثم فوجئنا تزامنا مع انتهاء الانتخابات الرئاسية الإيرانية بتسريب أخبار بأن الولايات المتحدة تعتقد أن القضايا التى تثار مؤشر على التشدد فى المواقف الإيرانية، ‏وهو ما يضع هذا الجهد بأكمله على المحك، بل صدر تحذير مباشر من بايدن بأنه لن يسمح لإيران أبدا بحيازة الأسلحة النووية، وآخر من وزير الخارجية بلينكن بأن المهلة المحددة للمفاوضات اقتربت على الانتهاء، دون الإفصاح ‏إذا كان ذلك لاستمرار إيران فى تطوير قدراتها النووية ‏وخاصة فى مجال تخصيب ‏المواد المشعة الضرورية لصنع الأسلحة النووية، أم أنه لاقتراب دخول الولايات المتحدة فى المراحل الأولى من انتخابات الكونجرس المرتبطة ‏بمجلس النواب، ورغبة بايدن تجنب أن يكون لهذا الاتفاق أو فشل المفاوضات محل الصدارة فى الجدل الحاد الذى يصاحب تلك الانتخابات، خاصة وأمامه أجندة اقتصادية ضخمة ومهمة يريد المضى فيها، لتجنب نجاح أعوان ‏دونالد ترامب الجمهوريين والرئيس السابق نفسه فى ريمونتادا سياسية خلال انتخابات 2022 و2024.



‏رغم التصريحات المتبادلة وما تحمله من تحذيرات وتهديدات، واستهداف الولايات المتحدة لعدد من المواقع فى سوريا بحجة أنها مدعمة إيرانيا وتهدد القوات الأمريكية لازلت ‏أعتقد أن أطراف الاتفاق النووى الخمسة+ واحد وإيران ‏يسعون بجدية للتوصل إلى اتفاق، وهى رغبة بايدن أمريكيا وعلى خامينى ايرانيا الذى يوجه رئيسى، والبلدان يريان أن خيار الاتفاق ‏أفضل من خيار الفشل، وأن عوائده أهم على المدى القصير من أضراره، رغم أنهما مختلفان فى توجهاتهما السياسية على المدى الطويل.



‏ويلاحظ أن رئيسى لم يعترض أو يتحفظ على الاتفاق ذاته، بما يعتبر بمفهوم ‏المخالفة تأكيدا ضمنيا على موافقته على بنود الاتفاق الأصلى، وهو نفس موقف الدول الستة الأخرى، ‏ومن هنا يبرز توافر أرضية واسعة لاستئناف الاتفاق، حيث تركز المفاوضات الجديدة على آليات اتخاذ كل طرف خطوات متوازية ومتدرجة للعودة، مع اتخاذ خطوات لبناء الثقة حول المرحلة القادمة، مثل الافراج عن المحتجزين من البلدين، بل لعل المشكلة الأكثر صعوبة الآن هى تمسك إيران بالحصول على ضمانات دولية من مجلس الأمن بعدم انسحاب الولايات المتحدة احاديا من الاتفاق مرة اخرى وفقا لما فعله ترامب، علما أن بايدن لن يستطيع الموافقة على إصدار قرار يتجاوز الموافقة على الاتفاق على غرار ما فعلته المرة الأولى، حتى لا يظهر ضعيفا ويتعارض مع الممارسات الأمريكية التقليدية، التى تمكن كل رئيس من اتخاذ القرارات التى يراها، بما فى ذلك الانسحاب من الاتفاقيات، غير مقيد إلا بالحصول على موافقة الكونجرس إذا كان قد صدق عليها مسبقا.



ويجب عدم اغفال أن إيران كانت قد قبلت فى اتفاق 2015 بالالتزامات تتجاوز ما تتضمنه المعاهدة الدولية لعدم الانتشار النووى، مقابل تحقيق هدفين رئيسيين، أولهما أن يتم التعامل مع إيران باعتبارها دولة إقليمية ذات وزن وأهمية ‏مميزة، وهو ما أقرت بها تلك الدول ضمنيا بتوصلهم لاتفاق بدون وضع أى قيود على ممارسات إيران الإقليمية، والتى تحمل فى طياتها تجاوزات كثيرة، وهذا فى حد ذاته مبرر للعودة إلى الاتفاق من جانب إيران.



أما الهدف والمبرر الثانى لإيران فهو أن رفع العقوبات المفروضة عليها وقيام عدد من الدول بالإفراج ‏عن المبالغ المحتجزة لديها، والتى تتجاوز حاليا 36 مليار دولار امريكى، 20 مليونا ‏لدى الصين والتى تستكمل الآن اتفاقا جديدا مع إيران لاستثمار 400 مليار دولار على مدى 25 عاما، و1 مليار ‏دولار لدى لكسمبورج و7 ملايين لدى ‏كوريا الجنوبية، هى موارد تفيد الاقتصاد الإيرانى وترفع الحرج الداخلى ‏من النظام.



كما أنها ستساعد على تمويل عدد من النشاطات السياسية الإقليمية الإيرانية، إذا لم يضع لها حدودا فى الاتفاق المستأنف، علما أن ‏ميزانية الحرس الثورى الإسلامى الإيرانى تصل إلى 6 مليارات دولار، ‏وميزانية نشاطاتها فى سوريا واليمن والعراق لا تتجاوز 305 مليارات دولار و2 مليار لسوريا و750 مليونا لحزب الله و100 مليون لجامعات فلسطينية و25 مليونا للحزين وفى حدود 200 مليون للميليشيات الشيعية فى العراق.



غنى عن القول أن احتمالات فشل المفاوضات قائمة، فمع حساسية المفاوضات تظل هذه الاحتمالية واردة حتى اللحظات الاخيرة، والمتابعة الدقيقة واجبة، فاستئناف الاتفاق النووى أو فشل المفاوضات سينعكسان على التصرفات الإقليمية فى الشرق الأوسط وعلى المصالح العربية، ولعلها فرصة لتجهيز مواقف وطلبات عربية محددة تمهيدا لحوارات صريحة وتفصيلية مع إيران تقودها بأشكال مختلفة مصر والمملكة السعودية وعمان والكويت.