الرئيس التونسي يقرر فرض حظر التجوال من السابعة مساء وحتى السادسة صباحا

قرر الرئيس التونسي، قيس سعيد، منع حركة الأفراد والمركبات اعتبارًا من السابعة مساءً وحتى السادسة صباحًا اعتبارًا من، اليوم الاثنين، وحتى الجمعة 27 أغسطس باستثناء الحالات الصحية العاجلة وأصحاب العمل الليلي.



يشار إلى أن الرئيس التونسي، قيس سعيد، كان قد اتخذ بعض القرارات مساء أمس الأحد، حيث أصدر قرارًا بإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه.



كما قرر سعيد، خلال اجتماع طارئ للقيادات العسكرية و الأمنية مساء أمس، "تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب"، لافتًا إلى أن هذا القرار كان يجب اتخاذه قبل أشهر.



وأضاف الرئيس التونسي أنه قرر أيضًا تولي السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة جديد يعينه بنفسه.



وتأتي قرارات الرئيس التونسي على خلفية الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها مدن عديدة.