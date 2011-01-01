الرئيس التونسي يستنكر الحديث عن محاولة انقلاب: في أي كلية حقوق درسوا؟

دعا الرئيس التونسي قيس سعيّد، إلى التزام الهدوء وعدم الرد على الاستفزازات وعدم إيلاء أهمية للتصريحات والشائعات التي احترفها البعض، مؤكدًا أنه لا يريد أن تسيل قطرة دم واحدة.



وأضاف خلال فيديو نشرته الصفحة الرسمية للرئاسة التونسية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء الاثنين، أن هناك قانونًا يطبق على الجميع، منوهًا إلى أنه دعا في كثير من الأحيان إلى تطبيق القانون.



وأشار إلى أنه وجه التنبيهات عندما بدأ ينفذ الصبر مع عدم تطبيق القانون، معلقًا: «لقد حولوا الانفجار الثوري غير المسبوق في تونس إلى غنيمة، وتم السطو على إرادة الشعب بنصوص قانونية وضعوها على المقاس كما أرادوا لاقتسام السلطة».



وتابع: «نكلوا بالشعب التونسي تنكيلًا مستمرًا متواصلًا في حياته اليومية ومعاشه والتعليم والصحة والحد الأدنى لحقوق الإنسان، واعتقدوا أن الدولة لقمة سائغة والفقير المدقع ليس إنسانًا أو يمتلك أبسط الحقوق المشروعة لحفظ كرامته الإنسانية».



واستنكر حديث البعض عن أن ما تم أمس محاولة للانقلاب، متسائلًا: «تحدث البعض أمس عن انقلاب أي كلية حقوق أو علوم قانونية درسوا؟ كيف يكون الانقلاب بناء على الدستور؟ ما فعلته تطبيقًا للدستور الذي منح الرئيس صلاحية اتخاذ التدابير اللازمة في حالة وجود خطر داهم».









وقرر الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء أمس الأحد، إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من منصبه، وتجميد كل اختصاصات مجلس النواب، وتوليه أعمال السلطة التنفيذية، في ظل احتجاجات تسود الشارع التونسي اعتراضًا على سياسات حركة النهضة الإخوانية برئاسة راشد الغنوشي.