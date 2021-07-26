استشهاد شاب فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي في رام الله

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الاثنين استشهاد مواطن فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي في رام الله، قبل نحو شهرين.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي، تلقت وكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ" نسخة منه، إن شابا 18 عاما، استشهد اليوم خلال تلقيه العلاج في مجمع فلسطين الطبي برام الله متأثراً بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي في قرية سنجل يوم 14 مايو الماضي.

وأوضحت الوزارة، أن الشاب كان أصيب في الفقرتين الخامسة والسابعة ونقل إلى المستشفى في حالة حرجة، حيث أخضع للعلاج إلى أن تم الإعلان عن وفاته صباح اليوم.

وشهدت الضفة الغربية في مايو الماضي مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي، خلفت أكثر من 20 قتيلا فلسطينيا بالتزامن مع جولة تصعيد عسكري استمرت 11 يوما في قطاع غزة وخلفت مقتل أكثر من 255 فلسطينيا و13 شخصا في إسرائيل.