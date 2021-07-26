وزير خارجية تونس يطلع الجامعة العربية على تطورات الوضع في بلاده

أجرى وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، اتصالًا هاتفيًا، بأحمد أبو الغيط، أمين عام الجامعة العربية، وناقش معه التفاعلات التي أدت إلى صدور القرارات الرئاسية الأخيرة في ضوء ما شهده الوضع الداخلي من حالة انسداد، وذلك وفقًا لما أفادته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل لها، مساء الاثنين.



وقرر الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء أمس الأحد، إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من منصبه، وتجميد كل اختصاصات مجلس النواب، وتوليه أعمال السلطة التنفيذية، في ظل احتجاجات تسود الشارع التونسي اعتراضًا على سياسات حركة النهضة الإخوانية برئاسة راشد الغنوشي.