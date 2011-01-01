أجرى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، ووزير الخارجية سامح شكري محادثات موسعة، بحثا خلالها توسعة آفاق التعاون بين البلدين الشقيقين ثنائيا وفي إطار آلية التعاون الثلاثي مع العراق الشقيق، بالإضافة إلى المستجدات الإقليمية.



ونقلًا عن وكالة الأنباء الأردنية «بترا»، مساء الاثنين، بحث الوزيران الجهود المبذولة للحفاظ على التهدئة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبما فيها القدس المحتلة وإطلاق عملية إعادة الإعمار في غزة.



وأكد الصفدي وشكري ضرورة بلورة جهد دولي فاعل لإيجاد أفق سياسي حقيقي لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.



كما أكد الوزيران ضرورة دعم جهود الحكومة العراقية تثبيت الأمن والاستقرار وحماية سيادة العراق وتحقيق مصالح شعبه وتكريس النصر الذي حققه على الإرهاب.



واستعرض الوزيران التطورات المستهدفة للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية يعيد لها أمنها واستقرارها ويحفظ وحدتها، والتطورات في ليبيا التي أكدا ضرورة إنهاء أزمتها وفق التوافقات التي توصل إليها الليبيون بما يضمن أمن ليبيا ومصالحها وخروج جميع المرتزقة والقوات الأجنبية منها.



ووضع شكري الصفدي في صورة تطورات قضية سد النهضة، حيث أكد الصفدي وقوف المملكة المطلق مع مصر في موقفها المستهدف للتوصل لاتفاق على أساس القانون الدولي يحفظ حقوقها وحقوق جميع الأطراف في مياه النيل.



وأكد الصفدي أن أمن مصر المائي جزء من الأمن القومي العربي. واتفق الوزيران على استمرار التواصل والتنسيق تنفيذا لتوجيهات قيادتي البلدين الشقيقين وبما يخدم مصالحهما المشتركة والقضايا العربية.