الأردن: نأمل أن تتجاوز تونس الأوضاع الصعبة بما يحقق طموحات شعبها العزيز

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إن المملكة تتابع التطورات في تونس الشقيقة، معربًا عن أمله في أن يتجاوز الأشقاء هذه الأوضاع الصعبة وبما يحفظ سلامة تونس وأمنها واستقرارها.

وأعرب الصفدي، في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الاثنين، عن أمنياته في أن تتجاوز تونس الأوضاع الصعبة بما يحقق طموحات شعبها العزيز، ويحمي مصالحه، ومكتسباته ومسيرته ومنجزاته.

وقرر الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء أمس الأحد، إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من منصبه، وتجميد كل اختصاصات مجلس النواب، وتوليه أعمال السلطة التنفيذية، في ظل احتجاجات تسود الشارع التونسي اعتراضًا على سياسات حركة النهضة الإخوانية برئاسة راشد الغنوشي.