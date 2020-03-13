 المفوضية العراقية: ملتزمون بإجراء الانتخابات النيابية في أكتوبر القادم - بوابة الشروق
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المفوضية العراقية: ملتزمون بإجراء الانتخابات النيابية في أكتوبر القادم

أ ش أ
نشر في: الإثنين 26 يوليه 2021 - 9:04 ص | آخر تحديث: الإثنين 26 يوليه 2021 - 9:04 ص

 أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، اليوم الاثنين، التزامها بإنجاز كافة التجهيزات اللازمة لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد يوم 10 أكتوبر القادم.
وأوضحت المفوضية ـ في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) ـ أنه تم تشكيل لجان رصد مركزية وفرعية في المحافظات تتولى مهمة مُتابعة الحملات الانتخابية للمرشحين ومدى الالتزام بالنظام الانتخابي.
وأشارت إلى أنه يتم أيضا التعاون مع أمانة بغداد لتنسيق العمل لمتابعة آلية الترويج في الشوارع والساحات في عموم أرجاء العراق، وأنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع هيئة الإعلام والاتصالات بهدف المُساندة في متابعة أساليب الترويج من خلال وسائل الإعلام المرئية والمسموعة.


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