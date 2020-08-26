السعودية توقف بيع إحدى أكبر محطات تحلية المياه في العالم

قررت السعودية تعليق عملية بيع واحدة من أكبر محطات تحلية المياه في العالم والتي جذبت اهتمام العديد من الشركات العالمية مثل إنجي الفرنسية للمرافق.



وأعلنت اللجنة الإشرافية لتخصيص قطاع البيئة والمياه والزراعة في السعودية اليوم الاثنين تعليق عملية خصخصة محطة رأس الخير لتحلية المياه وتوليد الطاقة الموجودة على الساحل الشرقي للمملكة.



وأضافت اللجنة أنه سيتم قريبا الإعلان عن استراتيجية جديدة بشأن أصول المؤسسة العامة لتحلية مياه البحر في السعودية ومنها محطة رأس الخير.



وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن السعودية كانت قد اختارت في وقت سابق من العام الحالي قائمة قصيرة بالعروض المؤهلة للمنافسة على شراء محطة التحلية العملاقة ومنها شركة أنجي الفرنسية وماروبيني كورب اليابانية وإن.تي.بي.سي الهندية.



وكان يفترض استحواذ الشركة الفائزة على 60% من أسهم المحطة مع إدارتها وتشغيلها.



يذكر أن السعودية تعتمد بشدة على تحلية مياه البحر في توفير احتياجاتها المائية.