 الأمم المتحدة: غرق 57 شخصا على الأقل قبالة السواحل الليبية - بوابة الشروق
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الأمم المتحدة: غرق 57 شخصا على الأقل قبالة السواحل الليبية

د ب أ
نشر في: الإثنين 26 يوليه 2021 - 10:10 م | آخر تحديث: الإثنين 26 يوليه 2021 - 10:10 م

قالت المنظمة الدولية للهجرة إن 57 شخصا على الأقل غرقوا، اليوم الاثنين، عندما انقلب قاربهم في البحر المتوسط قبالة مدينة الخمس الساحلية الليبية

وكتبت المتحدثة باسم المنظمة صفاء مصيلحي على موقع تويتر أن صيادين وخفر السواحل نقلوا بعض الناجين إلى الشاطئ، دون أن تحدد عدد الأشخاص الذين تم إنقاذهم.   

وأضافت مصيلحي أن الناجين قالوا إن ما لا يقل 20 امرأة وطفلين كانوا من بين الغرقى.

ويأتي حادث الغرق اليوم بعد أقل من أسبوع على غرق نحو 20 مهاجرا في البحر المتوسط، بينما تم اعتراض 500 مهاجر آخرين وإعادتهم إلى ليبيا.

 

 

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