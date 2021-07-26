 مطار هيثرو: الخسائر المتعلقة بكورونا ارتفعت إلى 2.9 مليار جنيه إسترليني - بوابة الشروق
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مطار هيثرو: الخسائر المتعلقة بكورونا ارتفعت إلى 2.9 مليار جنيه إسترليني

مطار هيثرو البريطاني
مطار هيثرو البريطاني
لندن - د ب ا
نشر في: الإثنين 26 يوليه 2021 - 10:21 ص | آخر تحديث: الإثنين 26 يوليه 2021 - 10:21 ص

ذكر مطار هيثرو في العاصمة البريطانية لندن، أن حجم الخسائر الناجمة عن جائحة كورونا ارتفع إلى 2.9 مليار جنيه إسترليني (4 مليارات دولار)، حيث إنه تعامل مع عدد ركاب خلال أول 6 أشهر من العام الجاري يماثل نفس العدد الذي سجله خلال 18 يوما فقط خلال عام 2019.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية بي إيه ميديا، عن الشركة المشغلة للمطار، أن التغيرات الأخيرة في نظام التحذير الخاص بالحكومة "مشجعة" للقطاع، ولكن المطار قد يخدم أعداد ركاب أقل خلال عام 2021 مقارنة بعام 2020 بسبب التكلفة الباهظة لاختبارات فيروس كورونا.

وقد تراجعت إيرادات المطار من 712 مليون جنيه إسترليني خلال أول 6 أشهر من عام 2020 إلى 348 مليون جنيه إسترليني خلال النصف الأول من العام الجاري. وارتفعت الخسائر قبل حساب الضرائب بنسبة 18% لتصل إلى أكثر من مليار جنيه إسترليني.


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