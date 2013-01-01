رئيس الوزراء السوداني يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الإثيوبي آبي أحمد

شرع رئيس مجلس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، بصفته رئيساً لمجموعة دول الإيقاد، في إجراء عدد من الاتصالات الهاتفية مع رؤساء وقادة دول المنطقة، وذلك لمناقشة الوضع السياسي في منطقة القرن الأفريقي.

وشملت الاتصالات الهاتفية كلًا من رئيس جمهورية جيبوتي، إسماعيل عمر قيله، ورئيس جمهورية الصومال، محمد عبدالله فارماجو، ورئيس جمهورية جنوب السودان الفريق أول ركن سلفاكير ميارديت.

ونقلًا عن وكالة الأنباء السودانية «سونا»، مساء الاثنين، تلقى رئيس الوزراء السوداني في ذات الإطار اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد علي.

وتتواصل اتصالات رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك مع بقية القادة والرؤساء بغرض استكمال المناقشات حول السُبُل الكفيلة بالمساهمة في استقرار المنطقة.