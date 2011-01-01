«روساتوم» الروسية تدعو وزير الكهرباء لحضور تصنيع أولى معدات محطة الضبعة

مصدر بالوزارة: نهاية الشهر الحالى آخر فرصة لتركيب العدادات الكودية



كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء، عن تلقى وزير الكهرباء دعوة من رئيس شركة روساتوم الروسية التى ستنفذ مشروع محطة الضبعة النووية لحضور البدء فى تصنيع أولى المعدات الثقيلة الخاصة بالمحطة بروسيا، خلال الشهر المقبل.

وأضاف المصدر لـ«الشروق»، أنه من المرتقب تشغيل الوحدة الأولى بمفاعل الضبعة النووى خلال عام 2028 المقبل، على أن يتم أيضا بدء تشغيل الوحدة الرابعة والأخيرة بمفاعل الضبعة النووى فى فبراير 2030.

وأشار إلى الانتهاء من إنشاء السور الشبكى حول الموقع بأكمله وجارٍ حاليا إجراء التسوية الرأسية لأرض الموقع، لافتا إلى أن الهيئة حصلت على تقرير الأمان النووى من قبل هيئة الرقابة النووية والإشعاعية الذى يعد آخر الخطوات التى تسبق الحصول على إذن بدء الإنشاءات.

وأكد أنه من المرتقب الحصول على إذن الإنشاء ووضع الصبة الأولى من الخرسانة لأول وحدة داخل المفاعل فى النصف الثانى من عام 2022 ووضع أول طوبة قبل 6 أكتوبر عام 2022.

فى سياق متصل، ذكر مصدر مسئول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، أن نهاية الشهر الحالى تعد آخر فرصة لأصحاب العقارات المخالفة والعشوائية الذين لم يتقدموا حتى الآن بطلبات لتحويل حساب استهلاك الكهرباء بنظام الممارسة إلى تركيب عدادات كودية عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء.

وأضاف المصدر لـ«الشروق»، أنه لم يتم مد المهلة الخاصة بالتقديم على تركيب العدادات الكودية مرة أخرى، موضحا أن المهلة الأخيرة التى مدتها الكهرباء من نهاية يونيو الماضى، إلى نهاية يوليو الجارى، جاءت تماشيا مع الإعلان عن مد مهلة استكمال أوراق طلبات التصالح على مخالفات البناء التى تنتهى هى الأخرى بنهاية شهر يوليو الجارى.

وأشار إلى أن المهلة التى ستنتهى نهاية الشهر الجارى هي المهلة رقم 8 التى أعلنت عنها وزارة الكهرباء، لافتا إلى أنه تم البدء فى استقبال الطلبات الخاصة بتحويل نظام الممارسة لعدادات كودية فى الأول من يوليو 2020.

وأشار إلى أن تلك الفترة تعتبر كافية بشكل كبير لجميع المواطنين أصحاب العقارات المخالفة والعشوائية بالتقديم على عدادات كودية خاصة أن عملية التقديم بسيطة وسهلة ولا تحتاج للخروج من المنزل لأنها إلكترونية من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء.