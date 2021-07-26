انطلاق عملية أمنية عراقية ضمن قاطع عمليات صلاح الدين لملاحقة بقايا داعش

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أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق اليوم الاثنين انطلاق عملية أمنية ضمن قاطع عمليات صلاح الدين/ 180 كم شمال بغداد/.

وقالت الخلية، في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء العراقية "واع"، إنه بإشراف قيادة العمليات المشتركة انطلقت صباح اليوم عملية أمنية ضمن قاطع عمليات صلاح الدين، اشترك فيها لواء المغاوير ٢٣ بالحشد الشعبي ولواء ٨٨ بالحشد الشعبي ولواء ٩١ بالجيش العراقي وفوج حماية النفط في محافظة صلاح الدين.

وأضافت أن هذه العملية تأتي لتعزيز الأمن والاستقرار وملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية ولتطهير المناطق ضمن سلسلة جبال حمرين وحقول عجيل وعلاس ومكحول لغاية الحدود الفاصلة مع المقر المتقدم في كركوك.





