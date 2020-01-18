قال الدكتور محمد النادي، عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن مصر ليست بمعزل عما يدور في العالم، متابعًا: «متحور دلتا سيأتي إلى مصر .. لكن نأمل أن يكون بصور بسيطة».

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «من مصر» الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل عبر فضائية «cbc»، صباح الاثنين، أن حصول المواطنين على لقاحات كورونا هو طوق النجاة للخروج من الجائحة، نافيًا شائعة أن متحور دلتا يصيب الأطفال.

وأوضح أن الأطفال يتأثرون به وهم الفئة الأكثر عرضة بالإصابة به؛ نظرًا لأنهم ليسوا من الفئات التي يتم تطعيمها، لافتًا إلى أن مواجهة الموجة الجديدة من كورونا عن طريق تقليل أعداد الأفراد غير المطعمين.

وانتقد كم التجمعات التي تشهدها الشواطئ المصرية حاليًا، مناشدًا باتخاذ إجراءات وسيطة للحد من التجمعات وترك متنفس للمواطنين في نفس الوقت.

