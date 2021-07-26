 توربينات الرياح البحرية في ألمانيا تثبت جدارتها رغم ضعف الرياح - بوابة الشروق
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توربينات الرياح البحرية في ألمانيا تثبت جدارتها رغم ضعف الرياح

هامبورج (د ب أ)
نشر في: الإثنين 26 يوليه 2021 - 11:12 ص | آخر تحديث: الإثنين 26 يوليه 2021 - 11:12 ص

أثبتت توربينات الرياح الألمانية في بحر الشمال جدارتها على نحو يفوق توربينات اليابسة في النصف الأول من هذا العام، والذي عانى من ضعف الرياح، حسبما أفادت شركة "تينيت" الألمانية للكهرباء اليوم الاثنين.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، تيم مايريورجنز، في تقريره عن الانخفاض الإجمالي في الكهرباء المولدة بواسطة الرياح في الأشهر الستة الأولى من هذا العام: "في سنوات الرياح المنخفضة على وجه الخصوص، تتغير نسبة طاقة الرياح في البحر... في المتوسط نولد ضعف عدد ساعات التحميل الكامل التي ننتجها على اليابسة، وبالتالي يمكننا التعويض جزئيا عن فترات خفوت الرياح على الأرض".

وأنتجت رياح بحر الشمال 6ر16% من إجمالي طاقة الرياح الألمانية في النصف الأول من هذا العام، ارتفاعا من 6ر16% في نفس الفترة من العام الماضي.

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