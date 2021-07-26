 روسيا: دعوة لتشكيل فريق حقوقي دولي لإخراج الأطفال من مناطق النزاع بسوريا - بوابة الشروق
الإثنين 26 يوليه 2021 11:46 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع أن تكسر مصر رقمها التاريخي بتحقيق أكثر من 5 ميداليات أوليمبية في أولمبياد طوكيو؟
النتـائـج تصويت

روسيا: دعوة لتشكيل فريق حقوقي دولي لإخراج الأطفال من مناطق النزاع بسوريا

د ب ا
نشر في: الإثنين 26 يوليه 2021 - 11:43 ص | آخر تحديث: الإثنين 26 يوليه 2021 - 11:43 ص

دعت مُفوضة الرئيس الروسي لحقوق الطفل، آنا كوزنتسوفا، إلى تشكيل فريق حقوقي دولي لإخراج الأطفال من مناطق النزاع المسلح في سوريا.

وقالت كوزنيتسوفا، في تصريحات لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية اليوم الاثنين: "لقد حان الوقت لتشكيل فريق لتقديم الدعم للدول، التي تعمل بمفردها على إنقاذ أطفالها، إنهم يحتاجون الدعم والمساعدة والمرافقة".

وأضافت كوزنتسوفا: "لحل مشكلة إخراج الأطفال من مناطق القتال في سوريا أصبح من الضروري بذل المزيد من الجهود والعمل الحقيقي، الذي يحتاجه آلاف الأطفال الأبرياء الذين يعيشون في ظروف مروعة، حيث لا يمكن إعادتهم بإطلاق الشعارات".

وتابعت:" لم يكن هناك طفل واحد عاد من مناطق القتال في سوريا قد جلب فيروس كورونا المستجد إلى روسيا، فكل الأطفال خضعوا لفحص شامل".

يُذكر أن روسيا شكلت في 2017 لجنة مشتركة بين الهيئات والوزارات، برئاسة المفوضة الروسية لحقوق الأطفال للعمل على تسهيل إعادة الأطفال الموجودين في مناطق العمليات العسكرية في الشرق الأوسط إلى الأراضي الروسية.

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك