روسيا: دعوة لتشكيل فريق حقوقي دولي لإخراج الأطفال من مناطق النزاع بسوريا

دعت مُفوضة الرئيس الروسي لحقوق الطفل، آنا كوزنتسوفا، إلى تشكيل فريق حقوقي دولي لإخراج الأطفال من مناطق النزاع المسلح في سوريا.

وقالت كوزنيتسوفا، في تصريحات لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية اليوم الاثنين: "لقد حان الوقت لتشكيل فريق لتقديم الدعم للدول، التي تعمل بمفردها على إنقاذ أطفالها، إنهم يحتاجون الدعم والمساعدة والمرافقة".

وأضافت كوزنتسوفا: "لحل مشكلة إخراج الأطفال من مناطق القتال في سوريا أصبح من الضروري بذل المزيد من الجهود والعمل الحقيقي، الذي يحتاجه آلاف الأطفال الأبرياء الذين يعيشون في ظروف مروعة، حيث لا يمكن إعادتهم بإطلاق الشعارات".

وتابعت:" لم يكن هناك طفل واحد عاد من مناطق القتال في سوريا قد جلب فيروس كورونا المستجد إلى روسيا، فكل الأطفال خضعوا لفحص شامل".

يُذكر أن روسيا شكلت في 2017 لجنة مشتركة بين الهيئات والوزارات، برئاسة المفوضة الروسية لحقوق الأطفال للعمل على تسهيل إعادة الأطفال الموجودين في مناطق العمليات العسكرية في الشرق الأوسط إلى الأراضي الروسية.