إجلاء سكان مدينة أتامي وسط اليابان مع اقتراب عاصفة نيبارتاك

أصدرت السلطات في مدينة أتامي بوسط اليابان، بعد ظهر اليوم الاثنين، أوامر إجلاء للسكان في بعض المناطق بحي إيزوسان، وذلك مع اقتراب وصول العاصفة الاستوائية "نيبارتاك" شرقي اليابان.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" أن سكان المدينة الواقعة بمحافظة شيزوؤكا، الذين تضرروا من انزلاقات طينية في وقت سابق من الشهر الجاري، انتقلوا إلى ملاجئ، وذلك بعد أن حث نحو 40 فردا من رجال الإطفاء السكان على الإجلاء عن منازلهم في أٌقرب وقت ممكن.

وتعتزم المدينة الإبقاء على أوامر الإجلاء حتى يوم الأربعاء المقبل، مع مراقبة مسار العاصفة الاستوائية.

تجدر الإشارة إلى أنه في 3 يوليو الجاري، أدت الانزلاقات الطينية الناجمة عن الهطول الغزير للأمطار في حي إيزوسان إلى مقتل أو فقدان أكثر من 20 شخصا، ورُفعت القيود المفروضة على دخول الأشخاص إلى بعض المناطق في الحي في 18 يوليو الجاري، وعاد السكان النازحون إلى مساكنهم منذ ذلك الحين.