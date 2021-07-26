طلاب الثانوية العامة في الإسكندرية: الامتحان سهل والوقت غير كافٍ

رسم امتحان اللغة الإنجليزية الفرحة على وجوه طلاب الثانوية العامة "الشعبة العلمية" بمحافظة الإسكندرية، اليوم الاثنين، ورأى بعض الطلاب أن الامتحان سهل، بينما رأى آخرين أن الامتحان طويل والوقت غير كافٍ.

وقال أحمد سلمان من لجنة مدرسة السادات الثانوية، إن الامتحان سهل ومعقول وسؤال القطعة "البراجراف" تضمن مصطلحات مألوفة.

ورأى شادي عماد من لجنة مدرسة السادات الثانوية، أن الامتحان سهل والوقت غير كافٍ والأسئلة مباشرة.

وأضافت إيناس سعد بلجنة مدرسة رأس التين الثانوية بنات، أن الامتحان به كلمات غريبة ولكن مفهومة.

وطالبت منى محمد من مدرسة طه حسين الثانوية بنات، أن يكون هناك رأفة في التصحيح في كل الامتحانات عمومًا بما فيها اللغة الإنجليزية، مشيرة إلى أن الامتحانات حتى لو سهلة ولكنها طويلة والوقت غير كافٍ.

ويذكر أن عدد الطلاب المتقدمين للإمتحانات الثانوية العامة بنظام "البابل شيت" في محافظة الإسكندرية، بلغ 46481 طالبًـا منهم 20382 للشعبة الأدبية و26099 للشعبة العلمية، يؤدون امتحاناتهم أمام 113 لجنة بالإدارات التعليمية الثماني.