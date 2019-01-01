مروحيات عسكرية تمشط محيط البرلمان التونسي ووحدات من الجيش أمام مقر التلفزيون

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حلقت مروحيات عسكرية فوق منطقة باردو التي تضم مقر البرلمان بعد قرار الرئيس التونسي قيس سعيد تجميد جميع اختصاصاته وإقالة رئيس الحكومة وتوليه السلطة التنفيذية.

وتمشط المروحيات باردو والمناطق المحيطة بها وفق ما عاينه مراسل وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

ووردت أنباء عن انتشار وحدات عسكرية أمام عدد من المنشآت العمومية.

وقال مصدر من التلفزيون التونسي لـ(د.ب.أ) إن وحدات عسكرية ترابط أمام مقر التلفزيون لدواع أمنية.

وقال الرئيس سعيد إن من يفكرون باستخدام السلاح ضد الدولة ستواجههم القوات العسكرية بالرصاص.

ورفض رئيس البرلمان خطوة الرئيس قيس سعيد ووصفها بالانقلاب على الدستور بينما لم تصدر معلومات بشأن رئيس الحكومة المقال هشام المشيشي.