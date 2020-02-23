متحدثة الآثار: نرحب بعودة السياحة الروسية التي كانت تمثل 30% قبل انحسارها

قالت الدكتورة سهى بهجت، المتحدثة الرسمية باسم وزارة السياحة والآثار، إن فريق العمل المكلف بإعداد الاستراتيجية التسويقية للترويج السياحي لمصر أجرى استبيانات على عينة من 12 ألف سائح زاروا مصر خلال الـ 3 سنوات الماضية وما يتوقعونه من مصر خلال الـ 3 سنوات المقبلة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «من مصر» الذي يقدمه الإعلامي عمر خليل عبر فضائية «cbc»، مساء الأحد، أن الاستراتيجية الترويجية مبنية على أرض الواقع كما شارك بها القطاع الخاص وشركات السياحة، مشيرة إلى رصد التحديات والفرص التي تواجه القطاع.

وأعربت عن تفاؤلها بأن تراعي الاستراتيجة الترويجية لمصر التطور التكنولوجي بشكل يليق بمصر، موضحًا أن الحملة أجرت دراسة جدية لترتيب الأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة في مصر.

وأوضحت أن الاستراتيجة لها محور إعلامي ودعائي لمصر تخاطب به كل دول العالم بصورة منفتحة دون التركيز على سوق معين، متابعة: «نرحب بعودة السياحة الروسية التي كانت تمثل 30% من إجمالي السياحة في مصر قبل انحسارها».

وعن السياحة الداخلية، أكد أنها شهدت رواجًا كبيرًا خلال حملة «شتي في مصر» التي كانت تقدم عروضًا في متناول الجميع، مضيفة أن تم توفير أكثر من شريحة للمواطنين للاستمتاع بالشواطئ كافة، فضلًا عن المزارات السياحية بالقاهرة.