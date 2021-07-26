ألمانيا: إصدار 2400 تأشيرة للموظفين الأفغان المعاونين للقوات الألمانية

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أصدرت وزارة الخارجية الألمانية حتى الآن حوالي 2400 تصريح دخول للموظفين الأفغان المعاونين للقوات الألمانية.

وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية اليوم الاثنين في برلين إن جميع الموظفين المحليين السابقين وأفراد أسرهم الذين تقدموا بطلبات في مزار الشريف حصلوا على تأشيرات دخول.

وأضافت: "يجري الآن تدبير انتقال مستلمي التأشيرة، ويسر هذا الأمر على نحو جيد للغاية. لقد تمكنا من معالجة معظم التأشيرات في غضون أيام قليلة.

وذكرت المتحدثة أن الحكومة الألمانية تعتزم أيضا دعم رحلات الموظفين الأفغان السابقين لدى الجيش الأفغاني ومهمة الشرطة الألمانية، موضحة أنه تحديد كيفية الدعم سواء بتذاكر الطائرة أو ربما أيضا برحلات طيران عارض لا يزال قيد المناقشة.

وهناك انتقادات حول عدم السماح لجميع المساعدين - على سبيل المثال موظفي شركات المقاولات - بدخول ألمانيا.