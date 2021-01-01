يبحث البعض عن مقاصد جديدة ذات طبيعة بكر خلابة وسلاسل جبال، تقع في موقع آمن وبسعر ملائم ويسهل الوصول إليها.

شبه جزيرة البلقان، هي أحد تلك الأماكن غير المكتشفة على نحو كبير، ولم يطلها التقدم وذات الجبال الألبية الرائعة ولكن بدون زحام الألب.

- الجبال: ومن بين الأشياء التي لا تفتقدها بلغاريا الواقعة في منطقة البلقان هي الجبال. ويوجد بها سلسلتي جبال ريلا وبيرين بقمهما الصخرية المدببة ذات المئات من البحيرات الجليدية أو سلاسل البلقان ذات الشلالات المذهلة والمروج المشمسة أو ربما جبال رودوب بغاباتها المورقة ودروبها الفاتنة، بحسب موقع "أدفانتشر ألترنيتيف".

- الضيافة: يحتاج المغامر إلى الراحة الملائمة وفي بلغاريا سوف تستمتع بضيافة السكان المحليين، حيث ستحظى بالتأكيد بترحاب دافئ وخدمة جيدة في كل أنواع الإقامة من الفنادق الخمس نجوم إلى بيوت الضيافة التي تمتلكها الأسر. ويمكن للزوار أن يتوقعوا الراحة بعيدا عن الزحام وبتكلفة معقولة للغاية.

- الثقافة والتاريخ: بلغاريا مدرجة على المرتبة الثالثة في أوروبا من حيث كمية الآثار التاريخية الثقافية المهمة. أنها مقصد مليء بالمواقع التاريخية المهمة منذ فجر الحضارة الأوروبية إلى العصر الحديث.

يمكن استكشاف الآلاف من المعالم المعمارية التاريخية المصانة من الحضارات الرومانية واليونانية والبيزنطية والعصور الوسطى البلغارية والحضارات العثمانية عبر البلاد. وهذا التاريخ محفوظ أيضا في الأغاني الشعرية والطقوس والموسيقى والرقص والأزياء والمجوهرات.