هيئة الأرصاد اليابانية تحذر من تهديد إعصار نيبارتاك لدورة الألعاب الأولمبية

حذرت هيئة الأرصاد اليابانية، اليوم الاثنين، من أن إعصار "نيبارتاك" قد يصل إلى اليابسة في جزيرة اليابان الرئيسية غدا، بما في ذلك العاصمة طوكيو التي تستضيف دورة الألعاب الأولمبية الحالية.

وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، أنه نظرًا لأنه من المتوقع أن يتحرك إعصار نيبارتاك غربًا ويقترب من شرق وشمال شرق اليابان، فقد تتأثر بعض الأحداث الأولمبية بالطقس، مشيرة إلى أن هيئة الأرصاد الجوية حذرت من هطول أمطار غزيرة ورياح وأمواج عاتية.

كان الإعصار الثامن هذا العام يتحرك باتجاه الشمال الغربي بسرعة 35 كيلومترا في الساعة في المحيط الهادئ حتى ظهر أمس وكان ضغطه الجوي 992 هيكتوباسكال في مركزه وأدى إلى تعبئة رياح تصل سرعتها إلى 108 كيلومترات في الساعة.

ومن المتوقع هطول أمطار تصل إلى 150 مليمترا في منطقة توهوكو و100 مليمتر لمنطقة كانتو-كوشين، بما في ذلك طوكيو في غضون 24 ساعة حتى ظهر الغد.

وأوضحت لجنة طوكيو المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية، أنها تُخطط حاليًا لإقامة مباريات الغد كما هو مقرر في موعدها، باستثناء التجديف والرماية، اللتين تمت إعادة جدولتهما بالفعل لتجنب أي اضطرابات مُحتملة.

وقال ماسانوري تاكايا المسؤول عن العلاقات العامة في ملف طوكيو لاستضافة الأولمبياد "نود تأمين سلامة جميع الأشخاص بالحدث الرياضي وسنقوم بإخطار الجهات المعنية في أقرب وقت ممكن في حالة إجراء أي تغييرات"، وأضاف أن اللجنة المُنظمة ستنشر المعلومات بسرعة، وخاصة إذا كان الطقس يؤثر على الأحداث الرياضية التي تسمح بحضور الجمهور، بما في ذلك مباراة كرة القدم في مقاطعة مياجي.

كما حذرت الهيئة من حدوث انهيارات أرضية وفيضانات ناتجة عن هطول أمطار غزيرة، في حين يجب الانتباه أيضًا إلى هبوب الرياح العاتية والأعاصير وكذلك الصواعق.