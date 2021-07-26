اعتبرت محطة «فرانس.إنفو» التلفزيونية الفرنسية، أن قرار الرئيس التونسي قيس سعيد تعليق البرلمان وإقالة رئيس الحكومة، نهاية طبيعية للمواجهات التي استمرت لأشهر في تونس.

وأوضحت المحطة الفرنسية، خروج آلاف التونسيين إلى الشوارع، غاضبين من الأزمة الصحية وسوء إدارة الوباء وانخراط الحكومة التونسية والبرلمان الذي يسيطر عليه حزب النهضة في الصراعات السياسية على حساب الأزمة الصحية، مما دفعهم للمطالبة باستقالة الحكومة وحل البرلمان.

ووفقا للمحطة الفرنسية، فإن الرئيس التونسي استمع إلى تلك المطالبات، بعدما باتت البلاد في حالة شلل سياسي منذ عام 2019، معتبرة أن تلك القرارات كما ذكر الرئيس سعيد جاءت «لإنقاذ تونس دولة وشعبا»، مشيرا إلى نزول العديد من التونسيين إلى الشوارع للاحتفال بالقرارات على الرغم من حظر التجوال.

وأشارت «فرانس.إنفو»، إلى أن هذه الصراعات على السلطة هي التي أدت بشكل ملحوظ إلى الكارثة الصحية التي تعيشها تونس اليوم، ومن ثم تصاعد الغضب الشعبي.

وأضافت أنه مع 18 ألف حالة وفاة لـ12 مليون نسمة، فإن تونس لديها واحدة من أسوأ معدلات الوفيات الرسمية في العالم، كما أن البنية التحتية للمستشفيات غير قادرة على الاستجابة للطوارئ.

ومن جهتها، رأت صحيفة «لوموند» الفرنسية، أن الأزمة السياسية في تونس وصلت إلى ذروة جديدة، موضحة أن البلاد التي تضررت بشدة من كورونا والصعوبات الاقتصادية.

وأكدت الصحيفة الفرنسية، أنه فور هذا الإعلان، نزل آلاف التونسيين إلى الشوارع على الرغم من حظر التجوال الساري.

وأضاف: «التونسيون احتفلوا بأصوات الأبواق في الشوارع في محاولة لبث حياة جديدة في النظام بعد شهور من الجمود السياسي بعد التخلص من حزب النهضة الذي لم يعد يحظى بشعبية ولا أغلبية برلمانية».

وتابعت الصحيفة أنه على الرغم من مشاهد الابتهاج في الشوارع التونسية، والشعبية التي يتمتع بها الرئيس سعيد، الذي انتخب بنسبة 72% من أصوات الناخبين فى 2019، تبقى أسئلة كثيرة مطروحة أبرزها حول الوضع الأمني في البلاد.