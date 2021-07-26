كورونا يقتل فرحة أهالي قرية وادي النيص الفلسطينية بفريق كرة القدم

اعتاد أهالي قرية وادي النيص الفلسطينية، المحاذية للقدس المحتلة، أن تكون كرة القدم فرحتهم الوحيدة وسط متاعب الحياة، من عمل في الحقول أو عمال لدى المستوطنين المحتلين، لكن فريق الكرة القدم الذي كان سبب السرور الوحيد لأهل القرية خطفته جائحة كورونا، فتراجع في ترتيبه بالدوري الفلسطيني، ليدع القرية يخيم عليها سحابة من الكآبة دون أى مصدر للسعادة.

يقول عبدالله أبو حمد، رئيس فريق ترجي وادي النيص، لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إن الجائحة دمرت القرية وزلزلت معيشة الجميع من العمال للاعبي الكرة.

ويقطن قرية وادي النيص 1400 شخص، معظمهم من عائلة أبو حمد يعملون مزارعين وعمال بالأجرة، وكذلك هم مصدر تمويل أحد أقوى الفرق الفلسطينية، ترجى وادي النيص، الذي بدأ في تكبد الهزائم المتتابعة خلال جائحة كورونا، تبعا لتأثر فرص عمل أهل القرية؛ لتعطل أنشطة البناء والزراعة.

وتقول سوزان شلبي، مسؤولة باتحاد كرة القدم الفلسطينية، إن النادي فقد تمويلا سنويا يقدر بـ200 ألف دولار خلال سنة الجائحة، ونتج عن فقدان النادي تمويله صعوبة أداء التمارين دون ملاعب مستأجرة؛ ما نتج عنه ضعف أداء الفريق لدرجة هبوطه للدور الثانى من منافسات الدوري الفلسطيني.

وبحسب غسان جريدات، صحفي متخصص في الرياضة الفلسطينية، نجح الفريق منذ تأسيسه منتصف الثمانينيات، في تصدر الدوري الفلسطيني، إذ حقق لقب البطولة بعامي 2009 و2014.

وعلى الصعيد الإنساني، شهدت القرية أحلك أوقاتها خلال الجائحة، إذ تقول هاجر أبو حمد، السيدة الستينية، إنها بالكاد تتناول كسرة خبز عشاء لها، مضيفة أنه من المحزن أن تفتح ثلاجتها فلا تجد شيئا.

ويقول وليد أبو حمد، مدير الجمعية الأهلية للقرية، إنهم لم يتلقوا تبرعات خلال عام الجائحة، كما تأثرت الحضانة الخاصة بالأطفال التابعة للجمعية؛ نتيجة الأزمة الاقتصادية التابعة لكورونا.

ويقول أحمد أبو حمد، مدافع بفريق ترجي وادي نيص، إن الفريق كان يسمى بـ"ملك الدوري"، مضيفا أن حفلات التجول بكأس البطولة لم تتوقف في القرية، وكأنها عرس للجميع، لكن ذلك انتهى خلال الجائحة وحلت الكآبة بدلا منه.