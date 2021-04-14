إصابة ثلاثة من مقاتلي الحشد الشعبي العراقي في انفجار في النجف

أعلنت فرقة الإمام علي، اللواء الثاني في الحشد الشعبي العراقي، اليوم الإثنين، إصابة ثلاثة من مقاتليها في حادثة انفجار مخازن العتاد في معسكر الديوك بمحافظة النجف، وتشكيل لجنة للوقوف على تداعيات ما حدث.



وقالت قيادة فرقة الإمام علي في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، "قامت طائرة مسيرة بقصف أحد مخازن العتاد في معسكر الديوك الساعة 3:30 م اليوم الاثنين قبل أن تعاود استهداف نفس المعسكر في تمام الساعة 5:30 م ،حيث كانت هناك عملية استطلاعية منذ الساعات الاولى من صباح اليوم قبل استهداف المعسكر المذكور".



من جهتها، أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقيةأن "المعلومات لدى الخبراء الفنيين في موقع الحادث حددت أن حادث الانفجار ناجم عن سوء الخزن مع الارتفاع الكبير بدرجات الحرارة".



وأضافت أن فرق الدفاع المدني متواجدة حاليا في موقع الحادث للمعالجة والدفاعات الجوية لم تسجل اي طيران لمسيرة وغيرها قرب محل الحادث بالمحافظة.