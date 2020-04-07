 مطار هيثرو يحد من خسائره خلال الربع الأول من 2022 - بوابة الشروق
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مطار هيثرو يحد من خسائره خلال الربع الأول من 2022

لندن - د ب ا
نشر في: الثلاثاء 26 يوليه 2022 - 11:33 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 26 يوليه 2022 - 11:33 ص

قال مطار هيثرو ،اليوم الثلاثاء، إنه مازال يتكبد خسائر، كما أنه لا يتوقع دفع أرباح لحاملي الأسهم هذا العام.

وذكرت وكالة "بي إيه ميديا" البريطانية، أن خسائر المطار قبل حساب الضرائب خلال أول ستة أشهر من العام بلغت 321 مليون جنيه إسترليني (386 مليون دولار) مقارنة بـ787 مليون جنيه إسترليني خلال نفس الفترة من عام 2021.

وأرجع المطار تحسن الوضع إلى ارتفاع أعداد الركاب من 3.9 مليون إلى 26.1 مليون راكب. كما ارتفعت الرسوم التي تدفعها المطارات، ولكن "هذا الارتفاع قابله ارتفاع للتكاليف، حيث إننا قمنا بزيادة السعة قبل الطلب"، وفقا لما ذكره مسؤولو المطار.

ويمثل نقص العاملين من الطواقم الأرضية "قيدا على السعة في مطار هيثرو"، حيث تواجه شركات الطيران صعوبة في جلب موظفين ليحلوا محل من تم الاستغاء عنهم خلال جائحة كورونا.

وقال المدير التنفيذي للمطار جون هولاند كاي: "لا نستطيع أن نتجاهل حقيقة أن كورونا أثرت سلبا على قطاع الطيران، وأن الأعوام القليلة المقبلة سوف تحتاج لاستثمار لاعادة بناء السعة، مع التركيز على السلامة وخدمة العملاء والمرونة والكفاءة".


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