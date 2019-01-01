ولي العهد السعودي: مشروع نيوم سيجمع رأسمال بنحو 500 مليار ريال

أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أن الحكومة ستجمع رأسمال بنحو 500 مليار ريال في 2027 وتلجأ إلى السوق لجمع 200-300 مليار أخرى لمشروع مدينة" نيوم "المستقبلية.

وأضاف ولي العهد في لقاء مع عدد من الصحفيين أن " نيوم ستعتمد على الدعم الحكومي حتى 2030 وبعد ذلك ستكون مستدامة."

وقال الأمير محمد في تصريحاته ، التي نشرتها الصحف السعودية الرسمية اليوم الثلاثاء إن "نيوم ستُضيف ما لا يقل عن تريليون ريال لحجم سوق الأسهم السعودية".

وأضاف ولي العهد السعودي إن المدينة الخالية من انبعاثات الكربون التي تعتزم المملكة بناءها في نيوم ستُطرح في الغالب للاكتتاب العام في 2024.

وقال الأمير محمد بن سلمان إن جميع شركات صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادي في المملكة العربية، ستطرح في سوق الأسهم.

وأوضح ولي العهد "أنه بحلول 2030 تريد المملكة أن يصل عدد السكان 50-60 مليون نسمة، 25 مليون سعودي، و25 مليون وافد"، لافتا إلى" أن الحد الأقصى للرياض هو 25 مليون نسمة ونيوم ستعتني بـ 10 ملايين".

يذكر أن مشروع "نيوم" ، الذي أطلقه ولي العهد السعودي في24 تشرين الأول/أكتوبر، 2017 يقع في أقصى شمال غرب المملكة بإمارة منطقة تبوك محافظة ضباء، ويمتد 460 كم على ساحل البحر الأحمر.