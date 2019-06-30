أحمد موسى: البيض متوفر في المجمعات الاستهلاكية ومنافذ الدولة الرسمية

قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك ارتفاعًا كبيرًا في سعر "كرتونة البيض" حتى بلغت إلى 80 جنيها في الأسواق.

وأضاف خلال برنامجه "على مسؤوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، مساء الإثنين، أن وزارة التموين طرحت كميات كبيرة من أطباق البيض بالمجمعات الاستهلاكية، مشيرا إلى أن الكميات المطروحة يوميًا بسعر 65 جنيها للطبق الواحد.

وذكر أن وزارة الزراعة، أعلنت عن ضخ كميات من بيض المائدة للبيع للمواطنين بسعر مخفض، موضحًا أن سعر الطبق، يتراوح من 62 جنيها إلى 64 جنيها.

وأكد أن يتم عرض آلاف الكراتين بهدف التخفيف عن الأعباء على المواطنين ومواجهة جشع التجار، مؤكدًا أن المنافذ التابعة للدولة تبيع بأسعار مخفضة مثل منافذ القوات المسلحة، جهاز الخدمة الوطنية، جهاز وزارة الزراعة.